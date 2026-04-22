mercoledì, 22 Aprile , 26

Nordio: “No a reintroduzione reato di abuso di ufficio. Parlare di modeste mazzette non è bestemmia”

(Adnkronos) - "La risposta sull'introduzione del reato di...

Torna il Premio Giovani comunicatori per giovani talenti Icch

(Adnkronos) - Torna nel 2026 il Premio Giovani...

Lavoro, Biscaro: “Impegno su formazione giovani geometri per nuove sfide mercato”

(Adnkronos) - “Il mercato richiede professionisti altamente qualificati...

Imprese, Movimprese: “Quasi 700 in più nel I trimestre 2026”

(Adnkronos) - Il sistema imprenditoriale italiano apre il...
HomeVideo NewsOrsini: in Sicilia iniziano a mancare primi prodotti, l'Ue si svegli
orsini:-in-sicilia-iniziano-a-mancare-primi-prodotti,-l’ue-si-svegli
Orsini: in Sicilia iniziano a mancare primi prodotti, l’Ue si svegli
Video News

Orsini: in Sicilia iniziano a mancare primi prodotti, l’Ue si svegli

Redazione-web
By Redazione-web

-

2
0

“Misure di aiuto soprattutto a paesi più indietro sull’energia”

Milano, 22 apr. (askanews) – “Parlando con il presidente di Federdistribuzione in questi giorni, ho appreso che in Sicilia cominciano a mancare sullo scaffale alcuni prodotti. E quando cominciano a mancare i prodotti sugli scaffali significa che…”. Così il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, a margine della sua visita al Salone del Mobile.”L’Europa si deve svegliare, abbiamo bisogno che si costruisca un percorso. E ancora oggi leggo che ci sono consigli ai Paesi su cosa fare sull’energia, io mi aspetto invece una cosa diversa dall’Europa. L’Europa oggi deve dare con chiarezza e certezza misure di aiuto soprattutto a quei paesi che sono un po’ più indietro sull’energia”.

Previous article
Conti pubblici, Orsini: l’Ue faccia l’Ue, intervenire sul debito
Next article
Orsini: tutti partiti lavorino in modo responsabile a stabilità Paese

POST RECENTI

Uncategorized

Dolcenera torna con “My Love” e vince il premio Videoclip dell’anno

Il primo video in cui non si distingue cosa è umano dall'AIRoma, 22 apr. (askanews) - "Il primo esperimento compiuto di videoclip musicale tra AI...
Video News

Ue, Giorgetti: non chiedo deroga su Patto ma serve flessibilità

"Inaccettabile la rigidità di fronte alle nuove sfide, non sta in piedi"Roma, 22 apr. (askanews) - "In modo responsabile e realistico dovremmo vedere come gestire...
Uncategorized

Giorgetti: Pil 2026 rivisto da +0,7 a +0,6 ma stime andranno aggiornate

Approvato Documento finanza pubblicaRoma, 22 apr. (askanews) -Il Consiglio dei ministri ha approvato il Documento di finanza pubblica (Dfp), la cornice della prossima manovra, nel...
Uncategorized

Sace accende il nuovo logo sulla Terrazza del Made in Italy

Alla Design Week con le imprese su export e internazionalizzazioneMilano, 21 apr. (askanews) - Sulla Terrazza del Made in Italy affacciata sul Duomo, Sace ha...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.