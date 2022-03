Orsini querela Romano (Pd): “Rinunci all’immunità”

ROMA – Alessandro Orsini querela per diffamazione il deputato PD Andrea Romano. Il docente della Luiss ed esperto di geopolitica, al centro delle polemiche nelle ultime settimane per le sue teorie riguardo la guerra in Ucraina, lo scrive su facebook: “Mi sono rivolto a uno studio legale per querelare Andrea Romano, il deputato del Partito Democratico che mi sta diffamando”. Orsini precisa: “gli avvocati mi dicono che Andrea Romano, come parlamentare, gode della tutela garantitagli dall’art. 68 della Costituzione, che bloccherebbe il procedimento e renderebbe inutile la mia querela. Solo se rinunciasse a questo privilegio, potrei chiedere ai giudici di accertare, come ha detto Romano e come dovrebbe dimostrare, se io sono davvero il pifferaio di Putin. Questa sera sarò a Carta Bianca Rai Tre. Gratuitamente”.

La scorsa settimana Romano, in merito al contratto firmato da Orsini per partecipare come ospite fisso a Carta Bianca e poi bloccato in un secondo momento per poter presenziare gratuitamente alla trasmissione, aveva detto che “non può esistere alcuna ‘par condicio’ tra aggredito e aggressore” e che era “assolutamente inaccettabile” che le risorse del servizio pubblico radiotelevisivo venissero utilizzate “per finanziare i pifferai della propaganda di Putin”.

