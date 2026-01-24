sabato, 24 Gennaio , 26

Trionfo per Beatrice Venezi a Pisa, ‘Carmen’ accolta da 10 minuti di applausi

(Adnkronos) - Applausi prolungati, fiori dal loggione e...

Yoshimoto, l’ultimo Barnes e la Silicon Valley: le novità in libreria

(Adnkronos) - Ecco una selezione delle novità in...

Australian Open, Djokovic agli ottavi dopo rischio squalifica: cosa è successo

(Adnkronos) - Novak Djokovic rischia di combinare un...

Torino, tenta di uccidere la madre con la sparachiodi e chiama il 112

(Adnkronos) - Avrebbe usato una sparachiodi per tentare...
orsini:-serve-un-piano-di-sistema-per-la-filiera-del-turismo
Orsini: serve un piano di sistema per la filiera del turismo

Orsini: serve un piano di sistema per la filiera del turismo

Video NewsOrsini: serve un piano di sistema per la filiera del turismo
Redazione-web
Di Redazione-web

Il presidente di Confindustria al Forum del Turismo a Milano

Milano, 24 gen. (askanews) – La filiera dietro il turismo è enorme e si integra con la manifattura, con la cultura, con i servizi, con l’infrastruttura, con la tecnologia. Ma per portare il Lifestyle italiano nel mondo ed essere ancora più attrattivi come Paese serve un piano di sistema per il turismo, un grande piano industriale del settore. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, intervenuto in collegamento al Forum Internazionale del Turismo in corso a Milano.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.