orsini:-serve-un-piano-di-sistema-per-la-filiera-del-turismo

Il presidente di Confindustria al Forum del Turismo a Milano

Milano, 24 gen. (askanews) – La filiera dietro il turismo è enorme e si integra con la manifattura, con la cultura, con i servizi, con l’infrastruttura, con la tecnologia. Ma per portare il Lifestyle italiano nel mondo ed essere ancora più attrattivi come Paese serve un piano di sistema per il turismo, un grande piano industriale del settore. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, intervenuto in collegamento al Forum Internazionale del Turismo in corso a Milano.