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Orsini: tutti partiti lavorino in modo responsabile a stabilità Paese
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Orsini: tutti partiti lavorino in modo responsabile a stabilità Paese

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By Redazione-web

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“Aspettiamo iperammortamento, decreto bollette e visione d’Europa”

Milano, 22 apr. (askanews) – “Io credo che oggi in modo responsabile tutti i partiti debbano pensare alla stabilità del nostro Paese”. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, parlando a margine della sua visita al Salone del Mobile.”In un momento come questo dobbiamo compattarci e costruire le regole del nostro Paese per far sì che le imprese abbiano gli investimenti – ha aggiunto – ci aspettiamo velocemente l’iperammortamento, che ci sia il decreto bollette e che ci sia una visione d’Europa che sia collettiva. Oggi è impensabile non parlare di stabilità in un momento come questo”.

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