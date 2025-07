orso-abbattuto-a-yellowstone,-aveva-imparato-a-rubare-cibo-a-campeggiatori

(Adnkronos) –

Un orso è stato abbattuto lo scorso 11 luglio nel Parco Nazionale di Yellowstone dopo una serie di episodi ritenuti pericolosi legati alla sua abitudine di cercare e ottenere cibo umano. Lo riporta Abc News, aggiungendo che l’animale è stato soppresso nella zona del Blacktail Deer Creek, nel settore settentrionale del parco, dopo aver danneggiato un campeggio e consumato alimenti correttamente conservati. Era dal 2020 che a Yellowstone non si procedeva all’uccisione di un orso per motivi gestionali.

Secondo il Servizio dei Parchi Nazionali, il primo segnale risale al 7 giugno, quando l’orso aveva distrutto una tenda non occupata. Il comportamento è peggiorato l’11 luglio, quando ha scalato un palo per la conservazione del cibo, ha strappato le borse appese e le ha svuotate. “Anche se è raro che un orso a Yellowstone riesca a ottenere cibo umano, quando accade può diventare rapidamente condizionato e pericoloso – hanno spiegato le autorità – Il comportamento in escalation dell’animale rappresentava una chiara minaccia alla sicurezza dei visitatori”.

Tutti i 293 campeggi del parco sono dotati di pali o contenitori anti-orso per custodire il cibo. “Facciamo il possibile per evitare che gli orsi accedano a risorse umane – ha dichiarato Kerry Gunther, responsabile della gestione degli orsi a Yellowstone – Ma a volte un orso riesce a superare le nostre difese. In quei casi, dobbiamo prendere decisioni difficili per tutelare persone e fauna selvatica”.