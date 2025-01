Orvieto nominata tra le città più accoglienti al mondo

Booking.com celebra l’ospitalità italiana con i Traveller Review Awards 2025

Roma, 27 gen. (askanews) – Nella 13esima edizione dei Traveller Review Awards, oltre 200.000 strutture in Italia sono state premiate, rendendo l’Italia il Paese con il maggior numero di riconoscimenti. Orvieto, con la sua straordinaria cattedrale, i vicoli affascinanti e le viste mozzafiato sulla Valle del Tevere, è stata nominata una delle città più accoglienti del 2025 secondo Booking.com. Questo riconoscimento, basato su recensioni verificate di viaggiatori di tutto il mondo, sottolinea il calore e l’eccellenza dell’ospitalità che caratterizzano questo gioiello dell’Umbria.

Arroccata su una rupe di tufo, Orvieto è una delle città più suggestive d’Italia. Con il suo fascino medievale e la Cattedrale, capolavoro dell’arte gotica, la città offre ai viaggiatori non solo un’ospitalità calorosa, ma anche un’architettura straordinaria e attrazioni imperdibili.

Secondo i dati di Booking.com, informa una nota, la città sta conquistando i viaggiatori internazionali, con americani, tedeschi e britannici tra le nazionalità che più cercano soggiorni a Orvieto.** Si registra una crescita significativa nelle ricerche rispetto al 2023 da parte di viaggiatori olandesi (+26%), francesi (+22%) e canadesi (+31%).*** Mentre le coppie risultano essere il gruppo più propenso a pianificare un viaggio nella città, sono seguite da famiglie, gruppi e viaggiatori solitari, con questi ultimi che mostrano il maggiore incremento nelle ricerche (+12%).

Quando si tratta di scegliere un alloggio, il carattere rurale e autentico di Orvieto si riflette nel fatto che i soggiorni in agriturismo rappresentano la quarta tipologia di alloggio più popolare, preceduti da hotel, appartamenti e affittacamere.****

Italia, leader mondiale nell’ospitalità Per l’ottavo anno consecutivo, l’Italia detiene il primato del maggior numero di strutture premiate dai Traveller Review Awards di Booking.com, con 207.652 riconoscimenti, seguita da Francia, Spagna e Germania. Questo dimostra come la tradizione italiana dell’accoglienza continui ad essere apprezzata dai viaggiatori di tutto il mondo.

Basandosi su oltre 360 milioni di recensioni verificate da parte dei viaggiatori, a livello globale Booking.com ha premiato un numero record di 1,71 milioni di partner, inclusi oltre 1,7 milioni di strutture ricettive, 1.014 società di autonoleggio e 124 fornitori di taxi.

Alessandro Callari, Regional Manager di Booking.com per l’Italia, ha commentato: “I Traveller Review Awards rappresentano il nostro modo di celebrare l’impegno straordinario dei nostri partner, ringraziandoli a nome dei viaggiatori di tutto il mondo. È motivo di grande orgoglio vedere l’Italia distinguersi ancora una volta per aver ottenuto il maggior numero di riconoscimenti, e celebrare Orvieto, autentica gemma nascosta, tra le città più accoglienti al mondo. In Booking.com, ci impegniamo quotidianamente a supportare i nostri partner in tutta Italia, dando ai viaggiatori la possibilità di fare esperienze inedite e alle comunità di beneficiare pienamente delle opportunità offerte dal turismo”.

Roberta Tardani, Sindaco di Orvieto, ha dichiarato: “Un risultato straordinario che ci riempie di orgoglio e ci investe di grandi responsabilità. È un riconoscimento a tutta la città, che sta investendo molto sulla qualità dell’offerta turistica e sull’intero sistema dell’accoglienza, e rende il giusto merito agli operatori del settore, primi ambasciatori di quell’esperienza autentica che abbiamo promosso e raccontato in questi ultimi anni, che Orvieto trasmette e che i viaggiatori evidentemente non dimenticano. È un premio alle meraviglie che la storia ci ha consegnato, all’immenso patrimonio culturale che custodiamo con amore, alle sue eccellenze enogastronomiche e artigianali frutto di tradizioni antiche, agli eventi che qui trovano palcoscenici suggestivi. La qualità dell’accoglienza, il far sentire i viaggiatori non ospiti ma cittadini temporanei, è uno dei requisiti fondamentali per una realtà che vuole proporsi come una destinazione e che sta lavorando in questa direzione ampliando la propria offerta oltre i confini della città d’arte puntando anche sugli itinerari naturalistici e le attività outdoor. E per Orvieto questo non è un traguardo ma sarà uno stimolo ulteriore per continuare a lavorare per offrire un’esperienza unica e indimenticabile a tutti coloro che vorranno scoprirla”.