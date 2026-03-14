domenica, 15 Marzo , 26

Iran, Trump chiede una coalizione: “Altri paesi mandino navi per aprire lo Stretto di Hormuz”

(Adnkronos) - "Altri paesi invieranno navi da guerra,...

Baseball, Italia batte Porto Rico e per la prima volta vola in semifinale al World Classic

(Adnkronos) - L'Italia ha resistito al tentativo di...

Domenica con maltempo sull’Italia, allerta meteo arancione per Liguria e Lombardia

(Adnkronos) - Allerta meteo arancione oggi, domenica 15...

Terremoto a Ciampino, la scossa avvertita in alcuni quartieri di Roma

(Adnkronos) - Terremoto di magnitudo 2.0 alle porte...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOOscar 2026, attore palestinese Motaz Malhees non ci sarà: "Non mi è...
oscar-2026,-attore-palestinese-motaz-malhees-non-ci-sara:-“non-mi-e-permesso-entrare-negli-stati-uniti”
Oscar 2026, attore palestinese Motaz Malhees non ci sarà: “Non mi è permesso entrare negli Stati Uniti”
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Oscar 2026, attore palestinese Motaz Malhees non ci sarà: “Non mi è permesso entrare negli Stati Uniti”

Redazione-web
By Redazione-web

-

5
0

(Adnkronos) –
Motaz Malhees non sarà presente alla cerimonia degli Oscar 2026, in programma il domani 15 marzo. L’attore – tra i protagonisti del film ‘La voce di Hind Rajab’ (candidato a Miglior film internazionale) di Kaouther Ben Hania – ha pubblicato un post su Instagram in cui annuncia che non gli “è permesso entrare negli Stati Uniti perché sono un cittadino palestinese. Fa male ma questa è la verità”, scrive l’attore, che sottolinea: “Puoi bloccare un passaporto, ma non una voce. Sono palestinese e resto in piedi con orgoglio e dignità. Sarò lì con lo spirito. La nostra storia è più grande di ogni ostacolo e verrà ascoltata”.  

Vincitore del Leone d’Argento all’82esima Mostra del Cinema di Venezia, ‘La voce di Hind Rajab’ riporta lo spettatore al 29 gennaio 2024, quando i volontari della Mezzaluna Rossa ricevono una chiamata di emergenza. Una bambina di sei anni è intrappolata in un’auto sotto attacco a Gaza e implora di essere salvata. Mentre cercano di tenerla al telefono, i soccorritori fanno tutto il possibile per farle arrivare un’ambulanza. Il suo nome era Hind Rajab. La proiezione a Venezia è stata accolta da oltre venti minuti di applausi, con un impatto fortissimo sulla platea anche grazie alla scelta della regista tunisina di utilizzare la vera registrazione della telefonata. 

Previous article
Udinese-Juventus, Koopmeiners in fuorigioco: annullato gol di Conceicao
Next article
Dieta e cervello, i cibi che aiutano la mente a rimanere giovane

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Iran, Trump chiede una coalizione: “Altri paesi mandino navi per aprire lo Stretto di Hormuz”

(Adnkronos) - "Altri paesi invieranno navi da guerra, speriamo. Serve uno sforzo congiunto". Non una certezza ma un auspicio. Donald Trump ribadisce che gli...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Baseball, Italia batte Porto Rico e per la prima volta vola in semifinale al World Classic

(Adnkronos) - L'Italia ha resistito al tentativo di rimonta di Porto Rico, battendolo 8-6 sabato e qualificandosi per le semifinali del World Baseball Classic...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Domenica con maltempo sull’Italia, allerta meteo arancione per Liguria e Lombardia

(Adnkronos) - Allerta meteo arancione oggi, domenica 15 marzo, in due regioni e gialla in altre sette. Il transito di una perturbazione atlantica causa...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Terremoto a Ciampino, la scossa avvertita in alcuni quartieri di Roma

(Adnkronos) - Terremoto di magnitudo 2.0 alle porte di Roma, 7 km a nord di Ciampino, oggi sabato 14 marzo. La scossa, avvertita...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.