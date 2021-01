Oscar Damiani: “Fiducia a Gattuso fino a fine stagione. L’unico acquisto che serve al Napoli è Osimhen”

Oscar Damiani, ex calciatore, fra le tante di Napoli, Milan, Inter e Lazio, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione in onda su 1 Station Radio, ha parlato della situazione tra Gattuso e De Laurentiis:

“Rino viene criticato un po’ troppo, il campionato è molto altalenante per tutti. Io mi auguro che non venga esonerato, non se lo merita. Se proprio dovessero cambiare allenatore, lo deciderei a fine campionato, facendo un bilancio stagionale dove i risultati sono stati ampiamente al di sotto delle aspettative. Cambiare in corso d’opera non porterebbe a nulla di buono per nessuno. Quest’anno il Napoli, in fase difensiva, ha dimostrato più di qualche calo di tensione. Alla rosa servirebbe un giocatore come Gattuso, sia per caratteristiche che per personalità. Ma lui purtroppo in campo non ci va, e sul mercato non esiste un calciatore come lui. Silenzi di De Laurentiis? Il presidente sa il fatto suo, dirige bene la sua società, ha da sempre in ordine i bilanci. Non sono a conoscenza di alcun contatto tra De Laurentiis ed altri allenatori. Per riprendersi, gli azzurri hanno bisogno di un solo innesto: il ritorno al 100% di Osimhen, lui è fondamentale per tutta la manovra. Sul mercato non ho nulla da consigliare al Napoli, perché ha un bravo direttore, ovvero Cristiano Giuntoli. In questo mercato di riparazione è difficile trovare i pezzi giusti, ovvero migliori di quelli che il Napoli ha già in rosa”.

Damiani sulla rosa del Napoli di Gattuso

Damiani ha poi parlato della rosa a disposizione di Gattuso per invertire la rotta del suo Napoli:

“Malcuit e Llorente? Ho un po’ di perplessità su entrambi: il terzino non sa fare la fase difensiva, mentre lo spagnolo viene da stagioni sottotono e ha anche una certa età. Lozano? È sicuramente il migliore acquisto del Napoli di quest’anno, nonostante sia arrivato un anno fa. Insigne? È un giocatore molto importante per questo Napoli, fa molto bene entrambe le fasi, ha una condizione atletica molto importante. Fabian Ruiz? Lui è un ottimo calciatore, ma interpreta meglio il ruolo di mezzala. Sta soffrendo la distanza dalla porta, ma tocca a mister Gattuso sapere dove piazzarlo in campo. Credo che Fabian sia un ottimo calciatore, ma pecca di personalità”.

In conclusione, Damiani ha parlato del modulo adottato dal Napoli di Gattuso e delle ambizioni della squadra:

“Non è importante: l’aspetto fondamentale è l’interpretazione che i calciatori che scendono in campo gli danno. I calciatori devono essere bravi ad interpretare il modulo ed il proprio ruolo a seconda dei vari momenti della gara. Scudetto? È un campionato anomalo, credo che l’Inter sia la squadra favorita. Il Milan sta facendo bene, ma alla lunga non so se durerà, perché ha una rosa molto giovane. Credo che alla fine la Juventus stia tornando nelle posizioni che le spettano, quindi saranno i bianconeri a contendere il titolo all’Inter”.

