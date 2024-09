Oscar, l’Italia candida “Vermiglio” di Maura Delpero

Il film già Leone d’argento a Venezia prevale su Paolo Sorrentino

Roma, 24 set. (askanews) – L’Italia candida “Vermiglio” per la corsa ai prossimi Oscar. Il film di Maura Delpero, già vincitore del Leone d’Argento alla Mostra del Cinema di Venezia, uscito nelle sale il 19 settembre, concorrerà per entrare nella shortlist che includerà i 15 migliori film internazionali selezionati dall’Academy e sarà resa nota il 17 dicembre.Ambientato alla fine della Seconda guerra mondiale, racconta una vicenda familiare in una piccola frazione del Trentino, in un tempo che sembra sospeso. “Per la sua capacità di raccontare l’Italia rurale del passato, i cui sentimenti e temi vengono resi universali e attuali” si legge nella motivazione con cui è stato scelto dal Comitato di Selezione per il film italiano da designare agli Oscars, istituito dall’Anica su incarico dell’Academy.In lizza c’erano 19 film tra cui anche “Parthenope” di Paolo Sorrentino che ha fatto gli auguri a “Vermiglio” per il suo percorso internazionale. “Mi ha fatto molto piacere – ha detto la regista – ma è una competizione gigantesca, io spero che il mio film vada all’Oscar ma sono già contenta che stia arrivando al pubblico per come volevo che arrivasse. Ho sentito un gran calore nelle sale in questi giorni, il calore che speravo potesse generare, forse ha un linguaggio nuovo, con una sensibilità nuova”. Delpero ha detto che seguirà la regola degli scalatori che guardano solo avanti quando arrampicano, procedendo un passo per volta: primo obiettivo entrare nella shortlist dei 15 film.L’annuncio delle nomination è poi previsto per il 17 gennaio 2025, mentre la cerimonia dei 97esimi Oscar si terrà a Los Angeles il 2 marzo.