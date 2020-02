Oscar, premiati Phoenix, ​Zellweger, Brad Pitt 

E’ stato assegnato a Joaquin Phoenix per “Joker” l’Oscar come miglior attore protagonista alla 92esima edizione degli Academy Awards. Mentre Renee Zellweger ha portato a casa la statuetta per “Judy” l’Oscar.

Brad Pitt si è aggiudicato il titolo di miglior attore non protagonista per la sua interpretazione in “C’era una volta a Hollywood“. Per l’ayttore è il secondo Oscar della carriera ma il primo come attore. Si era già aggiudicato la statuetta più ambita di Hollywood come produttore nel 2014 con “12 anni schiavo”. La sua prima nomination agli Oscar risale invece al 1996 con “12 scimmie”. “Questo è per i miei figli: vi adoro”,

