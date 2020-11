AGI – Una rivolta sui social e una manifestazione di piazza contro l’oscuramento di Pornhub e di altri 190 siti pornografici in Thailania: si è aperto un nuovo fronte nel Paese del sud-est asiatico, attraversato da mesi dalle proteste studentesche contro monarchia ed esercito. Il ministro dell’Economia digitale, Puttipong Punnakanta, ha annunciato lo stop nell’ambito della lotta alla pornografia e ai siti di scommesse online, illegali in base alla legge thailandese. In rete, però, si è scatenata una protesta contro quella che viene definita come un’inaccettabile censura.

I numeri da record di Pornhub

L’hashtag #SavePornhub è subito dilagato su Twitter in un Paese,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Oscurati 190 siti porno, rivolta online e proteste in Thailandia proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento