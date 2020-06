Osimhen a Napoli, l’attaccante in albergo con la compagna: ecco dove soggiorna – FOTO CN1926

Il Napoli vuole portare in azzurro Osimhen. Il calciatore, oggi, ha preso un volo per la città partenopea e sta soggiornando nel capoluogo campano. Stando a quanto raccolto dalla redazione di CalcioNapoli1926.it, il calciatore è in dolce compagnia. Con lui, infatti, anche la compagna. I due, per questo breve momento di relax, hanno scelto una camera dell’hotel Britannique.

La bomba di mercato dalla Francia: l’offerta monstre del Napoli per Osimhen

Stando a quanto riferisce il portale francese Le10Sport, il Napoli avrebbe pronta un’offerta da 105 milioni per il Lille. Gli azzurri, infatti, vorrebbero mettersi le mani su Osimhen e Gabriel, difensore finito nel mirino di Giuntoli. Il club di De Laurentiis, con questo mossa, offrirebbe 80 milioni per l’attaccante e circa 25 milioni per il centrale.

Le ultime novità

Victor Osimhen intorno alle 12 è partito dalla Francia in direzione Napoli. Intorno alle 13.30 – riferisce Sky – è atterrato nel capoluogo partenopeo per vedere la città e incontrare la dirigenza della società partenopea.

L’attaccante classe ’98 è stato protagonista al Lille con 18 gol in 38 presenze nella stagione 2019/2020, accendendo l’interesse di molti club europei. Il Napoli si era fatto avanti già nei mesi scorsi, aprendo un tavolo di colloqui soprattutto con l’entourage del calciatore. I rapporti con il club francese sono ottimi: l’anno scorso si chiuse l’affare Nicolas Pépé per una cifra intorno agli 80 milioni, ma poi gli agenti preferirono portarlo in Premier League per un maggiore profitto dalle commissioni che l’Arsenal avrebbe pagato.

Osimhen, insieme al procuratore Jean Gerard Czjaka, trascorrerà alcuni giorni in città. Il calciatore è rimasto colpito dai risultati ottenuti dalla squadra azzurra sotto la gestione di Gennaro Gattuso, che ha portato alla vittoria in Coppa Italia. Servirà trovare l’accordo sulla valutazione con il Lille: Adam Ounas potrà essere inserito nell’affare per abbassare le richieste economiche, ma il conguaglio economico da corrispondere alla società transalpina sarà comunque notevole. L’arrivo a Napoli di Osimhen è legato all’addio di Arek Milik, dalla cui cessione De Laurentiis conta di poter incassare almeno 50 milioni di euro.

