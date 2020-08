Osimhen: “A Napoli sono a casa, De Laurentiis come un padre”, Rrahmani: “Questa una grande squadra”

Rrahmani e Osimhen intervengono questo pomeriggio in conferenza stampa per presentarsi per la prima volta al pubblico di Napoli. L’evento si tiene al Palasport di Castel di Sangro.

La conferenza stampa di Rrahmani e Osimhen

15:02 – Osimhen: “Il mio rapporto è ottimo sia con De Laurentiis che con Gattuso, sono entrambi come padri per me. Mi hanno dato ottimi consigli per venire al Napoli e sono entusiasta dell’affetto dei tifosi”.

15:03 – Rrahmani: “Non mi aspettavo i miei numeri, sono importanti in stagione. Ciò indica il modello di gioco che avevamo a Verona. Io ho fatto il mio massimo”.

15:05 – Osimhen: “Il grande interesse per il Napoli è nato quando ho parlato con il presidente e con l’allenatore. Per un giovane calciatore la motivazione è fondamentale per affrontare una grande sfida, e loro mi hanno trasmesso ciò”.

15:06 – Rrahmani: “Sono un difensore aggressivo, forte nei duelli aerei. Penso che siano queste le mie caratteristiche”.

15:07 – Osimhen: “Amo il gioco di squadra, la passione è fondamentale per me e la mia mentalità è “mai dire mai”, tutto è possibile. La partita è aperta”.

15:08 – Osimhen: “Per me essere qui è aver compiuto un grande salto, ho ottimi compagni di squadra. Del denaro non m’interessa, a me interessa dare quanto di più possibile in questa avventura”.

15:09 – Rrahmani: “Ho tirato più di tutti i difensore in Serie A, ma sono stato sfortunato coi gol. Spero di farne qualcuno. Napoli è una grande squadra, l’abbiamo visto anche con la vittoria della coppa Italia. Noi dobbiamo dare il massimo ogni giorno in allenamento, poi cosa accade non possiamo saperlo”.

15:13 – Osimhen: “Ammetto che prima di arrivare in Italia ero scettico per il razzismo, ma poi sono stato a Napoli. Ho vistato la città, l’ho vista coi miei occhi e il mio punto di vista è completamente cambiato. Così è accaduto anche dopo aver parlato col presidente e l’allenatore. Sono sicuro che il razzismo non sarà un limite al gioco o alla carriera, sono sicuro che con l’affetto dei tifosi supererò ogni difficoltà”.

15:15 – Giuntoli: “Quanto messo a disposizione dall’Abruzzo ci porta a un binomio da ripetere nel tempo. Si vede che questa città e questa piazza hanno ispirato calcio per lungo tempo. Per le trattative, sono sempre abbastanza complicate. Di semplici non ce ne sono. Rrahmani, quando lo vidi dal vivo, ci fece una grande impressione e chiedemmo subito informazioni. C’era già una squadra che l’aveva richiesto e dovevamo bruciare sul tempo le altre. Fummo bravi nella scelta di tempo. Osimhen è un interesse di 4 anni fa, fu catapultato al Wolfsburg dove trovò qualche difficoltà. Aveva Origi davanti ed ebbe sfortuna. La trattativa è sempre difficile perché fatta a distanza non potendoci trovare di persona, quindi non si ha la sensazione se ce la fai o meno. Poi è andato tutto bene, nonostante sia stato un investimento costoso. Siamo convinti che possa fare molto bene”.

15:19 – Rrahmani: “Ho giocato 7 partite in Europa League da esterno sinistro, quindi posso. Sono pronto a qualunque cosa di cui abbiamo bisogno l’allenatore. A destra sarebbe più facile giocare comunque”.

15:21 – Osimhen: “Mi è dispiaciuto che il campionato francese sia stato interrotto, io però ho continuato ad allenarmi a casa, tranne un periodo durante il quale sono tornato a casa in Nigeria per la scomparsa di mio padre. Farò il mio meglio per essere al 100% il prima possibile. Sono sempre stato convinto che il Napoli fosse la migliore scelta per me nel presente e nel futuro e sono grato di questa opportunità”.

15:23 – Giuntoli: “Raiola è venuto per salutare Lozano e Manolas, siamo stati a pranzo insieme. Siamo convinti che Lozano possa fare bene, Rino è contento del suo finale di stagione quindi la volontà è quella di continuare”.

15:25 – Giuntoli: “Mercato e rinnovi vanno di pari passo a volte, nel breve non ne abbiamo in programma ma tutto può succedere. Aspettiamo l’evolversi del mercato. Rrhamani e Osimhen sono accomunati dalla mentalità”.

15:27 – Osimhen: “Il consiglio è quello di non arrendersi mai di fronte alla condizioni della vita. Vivere in periferia, dove devi svegliarti e pensare a come sopravvivere, non è facile ma bisogna lavorare duro. Mai rinunciare ai propri sogni, lavorare duro per andare avanti”.

15:30 – Osimhen: “Il livello degli allenamenti è molto alto. Ciononostante mi sono sempre sentito circondato da grande affetto, ne voglio ancora. Voglio allenarmi così e affrontare sfide difficili, non vedo l’ora di essere sul campo e dare il mio meglio”.

15:33 – Giuntoli: “Nel girone di ritorno si sono fatte grandi cose grazie all’atteggiamento generale. Non serve intervenire sempre sul mercato, non è detto che serve un corridore in mezzo al campo. Dobbiamo lavorare sulle nostre possibilità”.

15:34 – Osimhen: “Mi hanno detto che la Juventus è la grande rivale. Me l’hanno detto anche i tifosi, coi quali mi piace parlare. Da parte mia posso dire che ho tutta l’intenzione di aiutare i miei tifosi, segnando anche contro la Juventus. Io ce la metto tutta!”.

Termina la conferenza stampa

dagli inviati a Castel di Sangro

Sabrina Uccello, Maria Ferriero, Claudia Vivenzio e Giuseppe Salerno

The post Osimhen: “A Napoli sono a casa, De Laurentiis come un padre”, Rrahmani: “Questa una grande squadra” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento