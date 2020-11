Osimhen a rischio per la gara contro il Milan: Gattuso ha due alternative. Stuzzica l’ipotesi Mertens

Rino Gattuso comincia già a studiare le possibili alternative per affrontare la gara contro il Milan, qualora Victor Osimhen dovesse dare forfait. In base a quanto riferisce TuttoSport, la soluzione più ovvia sarebbe quella di schierare in campo Andrea Petagna, prima alternativa al centravanti nigeriano. Tuttavia, Dries Mertens nelle ultime stagioni è stato il grande riferimento offensivo degli azzurri e l’ipotesi di rivederlo in quella posizione affascina anche il tecnico.

Non segna con la maglia del Napoli da ben 50 giorni, dalla gara contro il Genoa che ha fissato il confine tra quel Napoli pirotecnico, stimato e temuto da tutti, e la squadra che ha fatto un po’ più fatica dopo il pasticciaccio della sfida contro la Juventus.

Osimhen torna a Napoli, ma è a rischio per il Milan

Nel frattempo, oggi dovrebbe partire Osimhen. Il ragazzo è in attesa del risultato del tampone, effettuato per poter viaggiare e rientrare in Italia. Ciò significherebbe fare rientro a Castel Volturno direttamente giovedì, quando saranno valutate le sue condizioni e sarà affidato allo staff sanitario del Napoli. Il problema non è il dolore al polso o al gomito, ma la lussazione alla spalla col tendine che si è allungato. Molto dipenderà dalla valutazione del dottor Canonico e dalla cura che sarà necessario osservare, anche per evitare ricadute.

