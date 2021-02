Dopo le recenti esternazioni del fratello, Victor Osimhen affida ai social la sua risposta. Una presa di posizione netta e chiara su quanto si è letto nelle ore precedenti alla gara contro il Granada.

Osimhen: “Amo Napoli e i miei compagni. Nessuno può parlare a mio nome”

Queste le sue parole appare in una storia sul suo profilo Instagram: “Desidero chiarire che chiedere un’opinione relativa al calcio a un mio parente non è la stessa cosa che chiedermelo direttamente. Amo il Napoli, il club, il mio allenatore e la mia squadra. Amo particolarmente i miei compagni di squadra e spero di continuare a crescere e migliorare per aiutarli ancora di più. Questa è la mia opinione ufficiale e vi chiedo di rispettarla. Nessuno è il mio portavoce o altro“.

