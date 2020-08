Osimhen cambia le carte in tavola: Mertens in una “nuova” veste – CdS

Victor Osimhen è l’investimento più grande dell’era di Aurelio De Laurentiis. Dunque è chiaro che il nigeriano avrà un ruolo centrale nel progetto. L’ex Lille infatti viene a Napoli con grandi sogni e obiettivi: essere il nuovo goleador del club partenopeo, essere una parte importante della storia del club di Diego Armando Maradona.

Osimhen cambia il volto del Napoli: il ruolo di Mertens

L’arrivo di Victor Osimhen sconvolge totalmente l’assetto offensivo del Napoli di Gennaro Gattuso, così come riportato da Il Corriere dello Sport. Inizialmente il nigeriano potrebbe fare un po’ di turnover con Dries Mertens, per poi stabilirsi come centravanti titolare del club. Ma il belga? Il numero 14, fresco di rinnovo, non uscirà assolutamente da radar ma vestirà degli altri panni. Dei vestiti che, prima dell’addio di Higuain e dell’infortunio di Milik, erano i suoi unici: quelli da esterno.

Secondo il quotidiano infatti, Ringhio potrebbe mantenere il suo amato 4-3-3 ma spostare Ciro sulla sinistra e Lorenzo Insigne sulla destra o viceversa. Oppure potrebbe optare per un 4-2-3-1 con Mertens dietro Osimhen, Insigne nella sua zona preferita (sulla sinistra) e poi si andrà a caccia dell’esterno destro.

