Osimhen, che sintonia con Gattuso in allenamento! L’attaccante si è inserito bene | FOTO

Victor Osimhen sarà l’osservato speciale della prossima stagione. Una stagione che ricomincerà a breve in un clima sempre preoccupato e anomalo, causato da un Covid che non demorde. Resteranno chiusi gli stadi, i tifosi continueranno a vivere i volteggi del pallone sui divani delle proprie abitazioni. Ci proverà il nigeriano a scaldare lo stesso i cuori dei napoletani, come tanto bene ha fatto in ritiro a Castel di Sangro. Ma si sa, le novità piacciono molto ai tifosi: si dovrà vedere e valutare il suo valore quando in campo contro le squadre chiuse dovrà fare a sportellate per trovare spazio. Giuntoli e De Laurentiis hanno puntato molto su di lui, ma non solo loro: anche Gattuso sembra essere convinto di aver scelto l’attaccante giusto, al punto tale che sta preparando delle varianti tattiche interessanti per costruirgli una squadra offensiva attorno. Il feeling tra Osimhen e Gattuso è già alle stelle, come dimostra il post di seguito.

Osimhen Gattuso, che sintonia! Il post

Come dimostra il post di Osimhen sul suo profilo ufficiale di Instagram, tra i due c’è già un rapporto molto sincero e amichevole. Il mister sa come farsi rispettare ma sa anche come farsi amare dai propri calciatori, e dal canto suo il nigeriano sembra aver legato con l’intera squadra in pochissimo tempo, data anche la giovane età e l’esuberanza che sembra contraddistinguerlo. La complementarietà dei giocatori anche a livello caratteriale in un gruppo squadra è fondamentale, e si riversa anche sull’aspetto tecnico, sul terreno di gioco. Vedremo quindi quanta di questa energia positiva si tramuterà in goal e belle giocate sul campo.

