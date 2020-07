Osimhen, Decreto Crescita e ingaggio: il Napoli risparmia! Le cifre

Osimhen al Napoli anche grazie al Decreto Crescita. La Gazzetta dello Sport ha infatti specificato come il Napoli usufruisca di uno sconto sull’ingaggio del nigeriano. Di seguito i dettagli.

Osimhen, Napoli aiutato del Decreto Crescita. I dettagli

Scomparse le sirene inglesi, Osimhen vestirà la maglia azzurra. Nessuno dubbio, tanto è vero che si parla anche dell’ingaggio del calciatore. Sarà un contratto della durata di 5 anni: 3,5 milioni di euro all’anno per 4 anni e 4 milioni di euro l’ultimo anno, più qualche bonus sparso. Ma il club di De Laurentiis, grazie al Decreto Crescita del 2018, avrà a che fare con un costo lordo inferiore ai 30 milioni di euro in 5 anni. Uno sconto niente male, soprattutto in ottica cessione di Arek Milik: praticamente l’affare Osimhen viene finanziato dal cartellino del polacco e dalla rinuncia a un in ingaggio potenzialmente più alto.

