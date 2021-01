Stando a quanto si apprende dal sito ufficiale del Calcio Napoli, non sono buone le ultime che riguardano Victor Osimhen: il tampone naso-faringeo molecolare effettuato questa mattina al calciatore, ha dato come risultato esito positivo al Covid-19. Il nigeriano ripeterà il test in settimana.

Purtroppo Osimhen è ancora alle prese con questa patologia senza considerare gli altri problemi legati al suo infortunio. Covid a parte, non sono chiari i tempi di recupero per rivedere il calciatore in campo.

The post Osimhen è ancora positivo al Covid! La nota ufficiale della SSC Napoli appeared first on Calcio Napoli 1926.

