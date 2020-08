Gattuso punta su Osimhen. Il nigeriano ha segnato subito in questa giornata e ha dato la possibilità ad affacciarsi all’idea di vedere un Napoli più concreto.

Gattuso promuove Osimhen: “Lasciamolo tranquillo”

CLICCA QUI PER SAPERE TUTTO SUL NAPOLI

In questo momento è facile, bisogna farlo lavorare, è un giocatore importante perché l’abbiamo pagato ma non c’erano dubbi, ci dà qualcosa di diverso che non abbiamo avuto da quando sono arrivato io, ma bisogna lasciarlo tranquillo, con impegno e tranquillità può incidere.

Gattuso è soddisfatto della prestazione del nigeriano. D’altronde per quanto sia stato pagato… Il tecnico stesso lo sa ed è soddisfatto di quanto visto finora. Intanto il Napoli torna a lavora: equilibrio, compattezza. La squadra ha soddisfatto quanto chiedeva il tecnico, ma ora serve anche fantasia. E ancora gol. E’ tutto ancora molto presto, ma Gattuso sa di essere sulla strada giusta.

CLICCA QUI PER SEGUIRCI ANCHE SU TWITTER

The post Osimhen, Gattuso è soddisfatto: “Bisogna lasciarlo tranquillo” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento