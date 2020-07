Osimhen, il cognato: “Victor felice per il trasferimento al Napoli. Sarà in città tra un paio di settimane”

Nella giornata di oggi è arrivato l’annuncio dell’arrivo di Victor Osimhen al Napoli. Il calciatore è stato prima annunciato dal patron De Laurentiis e poi dalla stessa società. Una notizia che tutti stavano aspettando da tempo. Tra questi anche Osita Okolo, cognato di Victor Osimhen, che ha parlato ai microfoni di Radio Marte.

Osimhen, le parole del cognato

“Sono molto felice per l’operazione. Ho sentito Victor poco fa, lui è molto felice. Gli ho fatto le mie congratulazioni, e gli ho detto di lavorare duro e farsi trovare pronto. Il cambio di agente è stato davvero molto importante nella trattativa. C’erano tante offerte per Victor e tanti agenti che gliele portavano perché interessati alla sua procura. Lui è molto contento, ha trovato gli agenti giusti, delle persone che gli hanno dato esattamente ciò che lui chiedeva.

Quando arriverà a Napoli? Non ne abbiamo parlato, quando lo incontrerò lo saprò. Ma credo che tornerà a Napoli tra un paio di settimane. Non ho ancora certezza nemmeno se è vero che la ragazza verrà a breve in città per scegliere la casa. Sia Victor che io adesso siamo qui a Lagos, in Nigeria. Per Osimhen questo trasferimento è un sogno, è molto contento del progetto e di quanto Gattuso lo ha voluto. Se giocherà titolare penso che farà molti gol. Napoli meglio dell’Inghilterra? Lo immagino, lo scoprirò quando verrò a visitare la città. Spero di arrivare il primo possibile, sicuramente entro la prima partita di Victor con il Napoli. La pronuncia corretta del suo cognome è Osìmhen e non Osimhèn”.

