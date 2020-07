Osimhen, il fratello: “Sarà un calciatore azzurro. De Laurentiis e Gattuso decisivi”

Andrew Osimhen, fratello maggiore del centravanti nel mirino degli azzurri, è stato intervistato in esclusiva da Europa Calcio in merito alla trattativa col Napoli. Di seguito quanto è stato evidenziato.

Osimhen, il fratello: “Sarà un calciatore del Napoli. De Laurentiis e Gattuso fondamentali”

L’annuncio – Sono certo che sarà un calciatore del Napoli. Durante la visita di qualche settimana fa è rimasto molto impressionato dalla città all’ombra del Vesuvio. Comunque la cosa importante è che giochi e Victor è nato per farlo: è un combattente vero.

Cambio agenti – Non era contento dei precedenti. D’Avila ha poi fatto un grandissimo lavoro nell’operazione col Napoli. A volte infatti bisogna cambiare le persone che sono a te vicine, soprattutto quando si tratta di operazioni così importanti.

Liverpool – Non so nulla, quindi non posso confermare del loro interessamento. In questi periodo se ne leggono tantissime.

Perché Napoli – Victor è rimasto colpito e felice di aver incontrato Gennaro Gattuso. E’ un allenatore che tiene molto ai propri calciatori. Ma anche l’incontro con De Laurentiis a Capri fu molto positivo e decisivo. Victor mi ha descritto il patron come una persona buona e familiare.

Tifoseria – So che quella napoletana è molto calda e passionale. E’ molto contento di tutto ciò, per lui sarà uno stimolo in più.

