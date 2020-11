Osimhen, l’amico giornalista: “Dovrà stare fermo almeno quattro settimane”

Il giornalista nigeriano Oma Akatugba, amico di Victor Osimhen, ha rilasciato alcune dichiarazioni questa sera a TV Luna su alcuni temi attuali.

Le parole dell’amico giornalista di Osimhen

“Non è la prima volta che Osimhen ha un infortunio al braccio anche se questa volta si è fatto molto male. Ha sentito un gran dolore, urlava, aveva paura di perdere il braccio mi ha confidato. Deve stare almeno quattro settimane senza poter giocare. Lui è molto dispiaciuto, gli manca il campo. So che ha fatto gli accertamenti, è stata esclusa l’operazione ma al momento deve fermarsi. Come lo descrivo? In campo è un leone che non molla mai, fuori un ragazzo molto tranquillo. Non ama le feste. E’ un vero professionista. Ha fatto amicizia con Mertens, sebbene quest’ultimo sia molto più esuberante. Mi ha raccontato di avere un allenatore fantastico e si trova molto bene con lui. E da quanto ne so, è una stima reciproca. Napoli gli piace e sa di avere grandi responsabilità”.

