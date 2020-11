Osimhen lascia la Nigeria e torna a Napoli: domani il rientro e le visite di controllo. Le ultime sull’infortunio

Victor Osimhen lascia il ritiro della Nigeria e torna a Napoli. Il calciatore è stato costretto a fermarsi in occasione della gara contro la Sierra Leone, dopo aver realizzato una rete e due assist, a causa di un infortunio al polso, rimediato per una caduta. Ogni gravità è stata scongiurata: fratture non ce ne sono, si tratta alla fine di una lussazione alla spalla.

Il Napoli è stato immediatamente messo al corrente della situazione e lo stesso calciatore ha rassicurato lo staff medico del club e il tecnico Gattuso. Tuttavia, la decisione è stata presa: domenica a casa e poi rientro in Italia, dove Osimhen si sottoporrà a nuovi controlli medici. Il calciatore sta bene ed è convinto che non avrà problemi per la gara di domenica contro il Milan, sfida per il vertice della classifica, che il nigeriano non si perderebbe per nulla al mondo. Però, tutto dipenderà da come saranno valutate le sue condizioni e come recupererà in questa settimana. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.