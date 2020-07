Osimhen, l’entourage a De Laurentiis: “Hai tra le mani il nuovo Drogba”

Victor Osimhen oggi sarà a Capri per incontrare il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Il calciatore è arrivato ieri in città insieme alla moglie e all’agente, risiedendo all’Hotel Britannique (guarda qui le foto esclusive). Le prime impressione sono state più che buone, c’è stato anche l’incontro positivo con l’allenatore azzurro Gennaro Gattuso. L’edizione odierna de Il Mattino riporta un consiglio che Osita Okolo, cognato nonché uno degli agenti dell’attaccante di proprietà del Lille, ha dato al patron del club partenopeo.

Osimhen, l’entourage dà un consiglio a De Laurentiis

“De Laurentiis, acquistalo, hai tra le mani il nuovo Drogba”.

Il procuratore oggi è intervenuto anche ai microfoni di Radio Punto Nuovo affermando: “Ieri quando è arrivato a Napoli, si è diretto subito al primo incontro il club. Mi ha confessato di essere rimasto impressionato positivamente. Poi ha incontrato il tecnico azzurro, Gattuso: hanno parlato del progetto Napoli ed è rimasto anche qui molto impressionato. Oggi incontrerà il presidente, Aurelio De Laurentiis.

Le impressioni sono state molto positive e fa già molto piacere che un club come quello azzurro si sia interessato. Tutto questo sarebbe comunque un passo importante per un giovane calciatore come lui. Non ho ancora parlato con Victor stamattina, ma attendiamo l’incontro con De Laurentiis per capire cosa accadrà”.

