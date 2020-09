Osimhen, l’entourage: “Ha glissato sull’argomento coronavirus, ma è triste per Insigne. Gol alla Juventus? Sarebbe fantastico”

Osita Okolo, membro dell’entourage e cognato di Victor Osimhen, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato delle prime settimane azzurre dell’attaccante nigeriano e dell’atmosfera che si respira dopo il caos Genoa.

CLICCA QUI PER LE ULTIME SULL’INFORTUNIO DI INSIGNE

Di seguito le sue parole:

“Ho parlato con lui ieri sera per molto tempo, dopo la notizia della positività al Covid-19 dei calciatori del Genoa. Ero preoccupato, ma non volevo trasmettere a Victor la tensione accumulata. Quando gli ho parlato, ha glissato sull’argomento. É focalizzato sugli allenamenti e sul lavoro di squadra”.

Osimhen in attesa del primo gol, le parole dell’entourage

“Spero che la situazione evolva per il meglio e che il campionato non subisca interruzioni a causa del focolaio. Immagino che segnare alla Juventus per Victor sarebbe un modo fantastico per realizzare il primo gol ufficiale con la maglia del Napoli. Con il Genoa non è riuscito a segnare per poco, ma ha aiutato i compagni e la squadra a fare gol. Insigne? Certo che è triste. Al contempo spera che Insigne possa guarire presto e tornare in campo quanto prima. Quando rientrerà, sarà ancora più forte. Il Napoli ha una rosa fantastica e gioca un bel calcio.”

CLICCA QUI PER SEGUIRCI ANCHE SU TWITTER