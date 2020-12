Osimhen-Mertens, martedì il rientro dal Belgio: si riuniranno col gruppo a Castel Volturno. Le ultime

Il nuovo anno potrebbe portare notizie positive a mister Gattuso, vale a dire il rientro di Osimhen e Mertens, fermi ai box per infortunio. Le ultime settimane, i risultati lo confermano, sono state dure per la squadra. Doppia sconfitta con Inter e Lazio e pareggio contro il Torino. È evidente la difficoltà e la sosta di Natale aiuta a tirare un sospiro e a riposare.

Osimhen e Mertens tornano a Napoli

Il 29 dicembre la squadra si ritroverà a Castel Volturno per cominciare a preparare la sfida di campionato contro il Cagliari, in programma il prossimo 3 gennaio. Secondo quanto riferisce quest’oggi La Repubblica, Gattuso attende il rientro dei due assenti. Entrambi martedì torneranno dal Belgio, dove sono stati per svolgere riabilitazione. Si riuniranno con la squadra per essere a disposizione da gennaio.

