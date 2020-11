Osimhen-Milan? La strada è in salita: a questo punto un recupero sarebbe clamoroso – Le ultime

Carmine Martino, collega di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal. Ecco quanto delle sue parole è stato ripreso dalla nostra relazione:

“Io penso che sia complicato vedere Osimhen in campo per il big match tra Napoli e Milan. La verità è che non abbiamo ancora un quadro chiaro della situazione, magari è una sciocchezza, ma potrebbe anche essere qualcosa di più fastidioso. Dobbiamo aspettare gli esami strumentali de medici del Napoli. Solo allora potremo capire. In ogni caso, mi sento di escludere il suo recupero in vista della gara contro il Milan. Avrebbe davvero del clamoroso”.