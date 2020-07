Osimhen Napoli, chiamata tra Giuntoli ed il nuovo agente: il motivo – KKN

Valter De Maggio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Osimhen al Napoli. Queste le sue parole.

Gli aggiornamenti su Osimhen al Napoli

“Questa sera o domattina è prevista una lunga telefonata tra il direttore sportivo Giuntoli e D’Avila, nuovo agente di Osimhen. L’attaccante del Lille, al momento, sembra vicinissimo al Napoli. Probabile che il procuratore sia in questo momento in Italia. I due discuteranno dell’offerta che gli azzurri faranno al giocatore per portarlo in azzurro”.

La conferma dal Lille

Victor Osimhen, attaccante nigeriano del Lille, sta per diventare un nuovo giocatore del Napoli. Il direttore generale del Lille, Marc Ingla, durante la conferenza stampa di presentazione del giovane Isaac Lihadji ha svelato che l’affare è ai dettagli.

“Siamo ai dettagli finali per il trasferimento di Osimhen. C’erano anche altri club ma la scelta del giocatore ormai è fatta. È un peccato doverlo cedere ma andrà via”.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si sofferma sulla trattativa che può portare Victor Osimhen al Napoli. Si continua a trattare sui dettagli per l’ingaggio del 21enne attaccante nigeriano del Lille.

Il cambio di agenti, dalla Strafactory Football alla DW Sports, sta comportando una perdita di tempo in più per ristilare i contratti. Una vicenda che lascia zone d’ombra, quella del cambio di procuratori, nella quale appare però chiaro e rafforzato l’asse

Lille-Napoli fra i presidenti Gerard Lopez e Aurelio De Laurentiis, che hanno affari anche oltre il calcio. L’operazione si

concluderà, in casa Napoli sono tutti ottimisti, e già oggi il centravanti nigeriano potrebbe essere a Roma per le visite mediche, visto che il club francese ha fretta di chiudere anche formalmente l’operazione per non incorrere in sanzioni interne per questioni di bilancio.

