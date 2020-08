Osimhen: “Non mi piace essere citato erroneamente, ma chiedo scusa”

Victor Osimhen, attaccante recentemente ufficializzato come nuovo calciatore del Napoli, è tornato a parlare su Twitter per correggere i toni della precedente smentita. Ecco il suo messaggio:

“Per quanto non mi piaccia essere citato erroneamente o preso fuori contesto dai media, voglio scusarmi con PUNCH Newspapers (principale quotidiano nigeriano, ndr) e altri giornalisti che si sono sentiti offesi per il tipo di linguaggio che ho usato nel mio post precedente. Per questo, mi dispiace. Grazie”.

Osimhen chiede scusa dopo la smentita

Punch Newspapers aveva pubblicato un’intervista in cui il prossimo 9 azzurro affermava di avere intenzione di essere il nuovo Maradona per Napoli. Un paragone mai espresso dal calciatore, che ha smentito così: “Non ho mai detto una cosa del genere, voi tutti giornalisti del copia-incolla proprio fabbricate bugie. Dalla morte del mio defunto padre non ho più concesso alcuna intervista. Smettetela con queste sciocchezze!”.

Ieri pomeriggio già il suo amico-giornalista Oma Akatugba aveva avvisato di non considerare veritiere certe dichiarazioni: “Si prega di ignorare qualsiasi storia che dice Victor Osimhen vuole imitare Diego Maradona al Napoli. Non ha mai concesso alcuna intervista in cui lo ha detto. Nelle sue parole rivolte a me: ‘Voglio solo giocare a calcio e fare del mio meglio’. Ancora una volta, ignorate quelle storie infondate”.

