Osimhen pazzo di Napoli: “Non vedo l’ora di indossare questa maglia”

Il Napoli ha piazzato il primo colpo per la prossima stagione. Si tratta di Victor Osimhen, acquistato a titolo definitivo dal Lille per 70 milioni di euro (pagabili in cinque anni) più 10 milioni di bonus. Al club francese, ma in un’operazione distinta, si sono trasferiti Karnezis, Manzo, Palmieri e Liguori. L’attaccante nigeriano ha invece firmato un contratto quinquennale da 4 milioni di euro. Dopo l’annuncio del presidente Aurelio De Laurentiis, è arrivata la risposta immediata di Osimhen… continua a leggere sul sito di riferimento