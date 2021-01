Osimhen positivo al coronavirus, Perinetti: “In un gruppo squadra serve responsabilità”

Il dirigente Giorgio Perinetti ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal è intervenuto per parlare della situazione che vive il calcio italiano ai tempi del coronavirus e della ritrovata positività di Victor Osimhen, che ha generato polemica.

Di seguito le sue considerazioni:

Bisogna stare attenti in tempi di coronavirus, i viaggi sono pericolosi. La situazione varia di paese in paese, servono buonsenso e responsabilità. Quando trovi un positivo, ti devi inserire in un gruppo squadra e hai responsabilità verso tutti. La situazione è complessa. Se si riesce ancora a giocare e pagare gli stipendi è perchè dobbiamo rispettare le regole e fare sacrifici. Il protocollo italiano è molto rigido e va rispettato: Osimhen sarà curato, deve pensare a quello ma va pensato anche a rispettare le regole.