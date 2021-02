Osimhen, riconoscimento incredibile dalla Nigeria ai Ballers Awards

Nonostante i diversi mesi passati in tribuna per colpa dell’infortunio, Victor Osimhen ha ricevuto un riconoscimento incredibile in patria, per la prima volta. La stagione al Lille tra Ligue 1 e Champions League è stata straordinaria, l’inizio con il Napoli anche è stato ottimo ma il seguito molto di meno.

OSIMHEN MIGLIOR CALCIATORE NIGERIANO

