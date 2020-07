Osimhen sedotto da Napoli: ogni momento può essere buono per l’annuncio!

Il Napoli ha individuato da tempo il nuovo attaccante. Non è un mistero che Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis, in accordo con Gennaro Gattuso, siano da tempo sulle tracce di Victor Osimhen, bomber del Lille. La novità è che l’affare sembra ormai in dirittura di arrivo. Siamo davvero al rush finale, ogni momento può essere quello giusto per arrivare all’annuncio. Lille OSC v Olympique Lyonnais – Ligue 1 Victor Osimhen è stato a Napoli ed è rimasto impressionato dalla bellezza della… continua a leggere sul sito di riferimento