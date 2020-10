Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di TLN TV in merito alle sue sensazioni napoletane. Di seguito le sue parole.

Osimhen: “Sto molto bene a Napoli. Il caffè di Tommaso è ottimo!”

CLICCA QUI PER SAPERE TUTTO SUL NAPOLI

Napoli – Sto molto bene, è fantastico. Sono qui da poco, ma mi sono ambientato. Prima di firmare mi sentivo già uno di loro, mentre il presidente e Gattuso mi hanno fatto sentire subito a casa.

Caffè di Tommaso – E’ ottimo, lo beviamo sempre tutti insieme. Non ho ancora imparato molto in italiano…

Sogno – Essere qui lo è. Ascolto sempre i consigli di Gattuso, mi sta dando una mano a crescere.

Juventus-Napoli – Il calcio è cambiato tanto, la situazione del Covid-19 la conosciamo tutti. E bisogna fare attenzione. Noi eravamo pronti per partire, non è stato bello non poter giocare.

Atalanta – Siamo pronti per fare una grandissima stagione, la squadra è motivata al punto giusto. La t-shirt che ho mostrato al gol è per dire che non mi dimentico delle mie origini: in Nigeria non si sta vivendo un buon momento, è giusto che se ne parli.

Obiettivi – Giocare in Serie A è motivo di orgoglio, non ci sono partite semplici. Napoli è il livello più alto raggiunto per me, voglio ringraziare tutti i tifosi per il supporto continuo.

CLICCA QUI PER SEGUIRCI ANCHE SU TWITTER

The post Osimhen: “Sto molto bene a Napoli, è tutto fantastico. Gattuso? Ascolto sempre i suoi consigli” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento