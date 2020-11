Osimhen sui social carica il Napoli: “Forza ragazzi!”

Una serata speciale in cui verrà omaggiato Diego Armando Maradona, ma è anche la serata in cui si giocherà Napoli-Roma. Purtroppo, Victor Osimhen non ci sarà a causa dell’infortunio alla spalla. Nonostante l’assenza il bomber nigeriano è voluto essere a suo modo vicino alla squadra con una storia su Instagram in cui ha incitato i compagni: “Forza ragazzi!”.

