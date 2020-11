Continua la corsa contro il tempo per Victor Osimhen. Il nigeriano, infortunatosi alla spalla con la sua Nazionale, è rientrato a Napoli per tentare il recupero in vista della sfida contro il Milan. Radio Kiss Kiss ha fatto il punto sulla situazione dell’attaccante ex Lille.

Osimhen prova a recuperare per la sfida contro il Milan

Osimhen è tornato a Napoli per sottoporsi ad ulteriori accertamenti dopo l’infortunio alla spalla rimediato in Nigeria-Sierra Leone. Dopodiché si valuterà se è possibile recuperarlo per la sfida tra gli azzurri e il Milan. Radio Kiss Kiss ha fatto il punto della situazione:

“Chi è in contatto con Osimhen ci riferisce di un ragazzo imbufalito per l’infortunio. Il ragazzo ci tiene a giocare tutte le partite e non vorrebbe rinunciare al match contro i rossoneri. Nelle prossime ore si sottoporrà ad ulteriori accertamenti”.

SEGUICI ANCHE SU TWITTER

The post Osimhen, ulteriori accertamenti nelle prossime ore: il nigeriano è imbufalito per l’infortunio – KKN appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento