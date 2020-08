Osimhen vestirà la maglia numero 9: si attende l’addio di Llorente – KKN

Carlo Alvino, giornalista, ha riferito un’importante novità in merito al numero di maglio di Osimhen ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il nigeriano, infatti, è pronto a prendere la maglia numero 9 una volta che sarà definito l’addio di Llorente. Queste le sue parole: “Victor Osimhen vestirà la maglia numero 9″.

Osimhen sul numero di maglia

Stando a quanto riferisce l’edizione odierna de La Repubblica, Victor Osimhen ha anche scelto il numero di maglia che indosserà a Napoli. Indosserà la numero 9 promettendo oltre ai gol anche assunzione di responsabilità per il futuro.

Stando a quanto riferisce l’edizione odierna de Il Mattino, ha già fatto tanti traslochi a meno di 22 anni. Prima di approdare in azzurro, però, ha voluto conoscere il presidente, l’allenatore e la città. Ha, inoltre, chiamato Koulibaly per chiedere del razzismo.

“Vado a Napoli, spero tanto di seguire le orme di Cavani», avrebbe detto così a uno dei tanti entourage.

Il futuro di Llorente

Stretta del Napoli sul mercato. La prima fase sarà quella relativa al capitolo delle cessioni poi si potrà parlare di mercato in entrata. Sono diversi i nomi in uscita presenti sul taccuino del ds dei partenopei, Cristiano Giuntoli. Rivoluzione in difesa con gli addii di Koulibaly e Maksimovic. Poi il lavoro a centrocampo con Allan sul piede di partenza. Poi qualcosa dovrà cambiare anche per il reparto avanzato dove il calciatore ad un passo dall’addio adesso è Llorente.

L’attaccante è arrivato in occasione della scorsa sessione estiva. Sia con il tecnico Carlo Ancelotti che con Gennaro Gattuso non è riuscito a ritagliarsi un vero ruolo da titolare. Una condizione che lo mette nella posizione di dover cercare una nuova destinazione. Tra queste c’è anche il Genoa che, però, si ritrova a dover fare i conti con un importante ostacolo economico. Come riferisce l’edizione odierna de Il Mattino, la società ligure resta interessata all’attaccante ma è anche spaventata dall’ingaggio considerato fin troppo alto. Il ds Giuntoli, però, ha chiarito che chi vuole il calciatore deve essere disposto anche a pagare l’ingaggio completo.

