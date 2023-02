Oskar Kokoschka al Museo Guggenheim Bilbao: grande retrospettiva

Dal 17 marzo, in collaborazione con Musée d’Art Moderne de Paris

Milano, 17 feb. (askanews) – Il Museo Guggenheim Bilbao e il Musée d’Art Moderne de Paris, Paris Musées presentano la mostra “Oskar Kokoschka: Un ribelle di Vienna”, una retrospettiva dedicata all’artista austriaco considerato uno dei padri del modernismo viennese, con il patrocinio esclusivo di Fundación BBVA.

Oskar Kokoschka (1886-1980) ebbe un successo precoce nella scena artistica viennese, dove fu sostenuto da Gustav Klimt, influenzò un giovane Egon Schiele e raggiunse la fama internazionale alla fine della sua carriera dopo le due guerre mondiali. All’indomani della Seconda guerra mondiale, Kokoschka auspicava già un’Europa unita e con le sue opere tarde lasciò la sua impronta nella Neue Wilde, la nuova pittura in Austria e Germania. Sebbene si sia dedicato a svariate attività, dal teatro alla scrittura fino all’attivismo politico, il filo conduttore della sua vita è stata l’arte. In questo ambito, non ha mai smesso di reinventarsi e ha prodotto un corpus artistico rivoluzionario come attivista politico, condottiero dell’arte figurativa e pittore di anime.

La mostra, prevista dal 17 marzo al 3 settembre 2023, ha come commissari Dieter Buchhart, Anna Karina Hofbauer, Fabrice Hergott e Fanny Schulmann.

L’ampio percorso si articola su diversi momenti: dalla giovinezza a Vienna, agli anni di Dresda, dai viaggi alla resistenza a Praga, fino all’esilio in Inghilterra e all’ultimo periodo svizzero.

