Osnato (FdI): “Le misure stanno dando risultati concreti”

Lo ha detto il presidente della Commissione Finanze della Camera dei deputati al Forum nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili, promosso da Italia Oggi

“I dati Istat e Bankitalia dimostrano che la nostra economia è viva, seppure inserita in un contesto complesso.

Il Governo ha cercato di dare risposte concrete al mondo produttivo e, con la legge di bilancio, si è fatto molto per restituire potere d’acquisto alle famiglie, a partire dalla riduzione dell’aliquota Irpef al 33%, dalla detassazione dei premi di produttività e degli straordinari festivi e notturni. L’obiettivo è sostenere i consumi per favorire la ripartenza dell’economia.

Sul fronte delle imprese sono stati introdotti strumenti come l’iper-ammortamento, il principio “più assumi, meno paghi” e una serie di agevolazioni fiscali pensate per aumentare la produttività e ampliare la platea dei lavoratori.

Tutti elementi che, insieme alla Zes Unica, importante modello di sburocratizzazione, hanno contribuito a raggiungere risultati occupazionali molto positivi”.

Lo ha dichiarato Marco Osnato, Presidente della Commissione Finanze a Montecitorio, nel corso del 9° Forum nazionale dei Commercialisti ed Esperti contabili “La riforma fiscale e la legge di bilancio 2026”, promosso da Italia Oggi e patrocinato dalla Cnpr.

