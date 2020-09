Il portiere David Ospina è una delle certezze del tecnico Gennaro Gattuso. L’allenatore ha scelto di non rinunciare alla sua esperienza per il futuro del Napoli. Il colombiano sarà quindi protagonista anche di questa nuova stagione e di un’alternanza con il giovane Alex Meret, titolare nella prima sfida della stagione con il Parma. Nella giornata di oggi, l’estremo difensore della squadra partenopea ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE PAROLE DI OSPINA A KKN

Ospina, le parole ai microfoni di Sky

“Il Napoli deve lottare per traguardi importanti, questo deve essere il nostro obiettivo. E’ dura scendere in campo senza tifosi ma dobbiamo avere la mentalità giusta. Obiettivo? Dobbiamo essere nei primi posti, lottare per il campionato e tornare in Champions League. Osimhen come Asprilla? Sì, ha queste gambe lunghe come le aveva lui, c’è una somiglianza”.

CLICCA QUI PER SEGUIRCI ANCHE SU INSTAGRAM

The post Ospina a Sky: “Osimhen come Asprilla. Dobbiamo tornare in Champions” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento