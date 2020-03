Ospina: “La situazione è complessa. Non abbiamo fatto alcun tampone. Tornare in Colombia? Ci abbiamo pensato”

Tutto è fermo, anche il calcio, dopo l’allarme Coronavirus. Anche il Napoli si è fermato dopo l’annuncio da parte della UEFA circa la sospensione della Champions League. Una decisione che non ha permesso ai partenopei di scendere in campo contro il Barcellona. La squadra ha, quindi, smesso di allenarsi ed i calciatori sono tornati nelle rispettive abitazioni. Luoghi che non possono lasciare dopo il decreto governativo. Una scelta che deve rispettare anche David Ospina, portiere della compagine partenopea e della Nazionale colombiana. Di seguito le dichiarazioni rilasciate ai microfoni del portale online di ESPN Colombia.

Le parole di Ospina

“La situazione in Italia è un po ‘complessa ma sono state prese tutte le precauzioni per uscire da questa situazione. Dobbiamo prima pensare alla salute e allo sport che viene dopo, dobbiamo pensare che questa situazione può essere superata il più presto possibile. Sono state prese importanti misure in modo che nessun altro giocatore possa essere interessato. Tamponi? Non hanno fatto quei test perché la situazione qui è complessa, ci sono molte persone colpite e se non si hanno i sintomi, allora non eseguono questo test.

Qui in Italia, nel nord, tutto è iniziato, dove sono Muriel, Zapata e poi è arrivato il caso alla Juventus con Juan (Cuadrado ), uno è molto attento a questo. Allo stesso modo, Ora siamo chiamati a prendere precauzioni, a seguire alla lettera ciò che dicono di poter passare questo al più presto e che tutto ritorni alla normalità.

Tornare in Colombia? Attualmente si pensa a molte cose, figli, moglie. Ci abbiamo pensato, ma poi tutti i voli sono stati cancellati e abbiamo preso la decisione di rimanere qui. Ora stiamo seguendo tutte le istruzioni che ci sono state fornite”.

