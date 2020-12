Ospina, l’agente: “Sente la fiducia di Gattuso. Il suo obiettivo è vincere”

Tra i protagonisti assoluti in campo contro l’AZ Alkmaar, non si può non annoverare David Ospina. Il portiere colombiano è stato, infatti, decisivo per il risultato con la parata sul calcio di rigore degli avversari. Una prestazione la sua che ha permesso alla squadra di mantenere inalterato il risultato e strappare un pari comunque importante ai fini della classifica.

Ospina, le parole dell’agente

Matthieu Grossin, procuratore dell’estremo difensore ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli del momento del suo assistito con la maglia del club partenopeo:

“David pensa sempre al gruppo, non si pone mai come protagonista di una notte o di una singola partita. Sente che è una sua responsabilità aiutare la squadra. E’ stata una partita, con l’Az, importante per il discorso legato alla qualificazione alla fase successiva di Europa League. E’ felice e tranquillo per aver dato alla squadra ciò che i compagni si aspettano da lui. Il suo obiettivo è vincere: è ambizioso e vuole raggiungere gli obiettivi. Ma gli obiettivi, si sa, si raggiungono tappa dopo tappa, partita dopo partita.

David sente la fiducia di mister Gattuso, sa che il mister può dare tanto in termini di esperienza e come leadership. Il mister chiede alla squadra di iniziare l’azione dal basso, dal portiere, e David è molto bravo anche con i piedi. Ha, dunque, molta incidenza anche sotto quest’aspetto. Maradona è stato un personaggio importantissimo per il calcio a Napoli, in Argentina e nel mondo. La sua scomparsa è stata una notizia tristissima. Adesso che gli è stato intitolato lo stadio, sarà un motivo d’orgoglio in più anche per David scendere in campo e difendere la porta del Napoli”.

