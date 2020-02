Ospina: “Oggi era difficile, complimenti alla squadra. Io titolare del Napoli? Vi svelo una cosa”

Al termine del match vinto dal Napoli, in trasferta, contro l’Inter di Conte ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Rai Sport il portiere azzurro, David Ospina. Di seguito le sue parole in merito al match contro i nerazzurri.

LE PAROLE DI OSPINA SU INTER-NAPOLI

“Sapevamo che oggi era una partita importantissima per noi, devo fare i complimenti alla squadra perché siamo rimasti compatti. Era difficile per quanto successo con il Lecce. Ora come ora ci serve pensare partita dopo partita, dovevamo affrontare questo match nel migliore dei modi. Gattuso ci ha detto che dobbiamo continuare così, adesso arriviamo a Napoli e pensiamo al Cagliari. Finale? È ancora tutto aperto ed il ritorno dobbiamo affrontarlo come fatto oggi.

Bravura nelle coppe? È una cosa che quest’anno sta andando così. Dobbiamo cercare di farlo anche in campionato. Le coppe sono obiettivi che abbiamo, ma anche nel campionato possiamo ancora fare tanto.

Le diversità dal match precedente? Sicuramente il risultato perché torniamo a Napoli con una vittoria.

La fase difensiva con Gattuso? La prima cosa da dire che abbiamo qualità e calciatori. Dobbiamo affrontare le partite con responsabilità, abbiamo anche l’esperienza per fare bene.

Io titolare di questo Napoli? C’è competizione sana ed un buon rapporto con Meret e Karnezis. Chi scende in campo è una decisione di Gattuso”.

