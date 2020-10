Ospina prova a consolare il compagno di nazionale che rischia la carriera – FOTO!

Come mostrano le immagini, diramate su Twitter da Movistar Deportes, Santiago Saria, difensore della Colombia, è rimasto vittima di uno scontro di gioco con un avversario della selezione venezuelana. Il calciatore, in passato nel mirino anche del Napoli, ha affrontato il calciatore della squadra avversaria a tutta velocità lasciando, però, il piede piantato nel terreno. Un infortunio che adesso mette seriamente a rischio la sua personale carriera. L’avversario in questione, Machis, è stato espulso dal direttore di gara non prima, però, di scoppiare in lacrime.

Le parole di conforto di Ospina (affidate a una storia Instagram)

Anche il “napoletano” Ospina prova a consolare il suo compagno di nazionale, anche se a distanza (ricordiamo che il Napoli non può muoversi dalla bolla di Castel Volturno). Ecco il messaggio di David, con tanto di foto in una storia instagram: “Forza Santi».

