Oss. Amianto: killer silenzioso, rilanciare messa al bando globale

Verso il World Fair Play Day per tutela salute e ambiente

Roma, 27 gen. (askanews) – “Sono molti di più coloro che ogni anno perdono la vita a causa di malattie asbesto correlate e la stima dell’OMS comunque è parziale perché non tiene conto degli Stati che omettono la raccolta dei dati epidemiologici, spesso circoscritti soltanto al mesotelioma, al tumore del polmone e all’asbestosi. Sono molte altre ancora le patologie e l’amianto è una metafora della necessità di dover tener conto della tutela della salute rispetto a tutti gli agenti cancerogeni con prevenzione primaria e comunque di applicare il principio di precauzione, e di eliminare alla radice ogni forma di rischio. In questo mondo globalizzato, è fondamentale anche il ‘fair play’ che va e deve andare oltre lo sport”. Lo ha dichiarato Ezio Bonanni, Presidente Osservatorio Nazionale Amianto in occasione dell’evento: “Dall’ONA all’ONU: sostenibilità ambientale e sport” promosso dall’Osservatorio Nazionale Amianto con il Comitato Nazionale Italiano Fair Play, presieduto da Ruggero Alcanterini, che si è svolto al Salone d’Onore del CONI.

L’incontro, incentrato sulle tematiche della salute, ambiente, lavoro e tutela della dignità della persona umana per vincere contro l’amianto e tutti gli altri veleni che continuano ad uccidere, ha visto un’affollata partecipazione da parte di cittadini delle diverse realtà lavorative e territoriali. L’obiettivo è stato rilanciare la messa al bando globale dell’amianto per vincere questo killer e fermare la morte di 7.000 cittadini ogni anno solo in Italia, e circa 200.000 nel mondo, dati epidemiologici rilevati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Tra i relatori Paola Vegliantei, Presidente dell’Accademia della legalità, Luciano Tirindelli, Presidente dell’Associazione Scorta Falcone, Emanuele Cecconi, Davide Fabretti, Stefania Stazzi e Riccardo Antonelli (figli di vittima amianto), Luigi Abbate, Presidente Consiglio Comunale Foggia, Pasquale Trabucco, Associazione Fante tradito.