osservatorio-emma-villas:-tra-novembre-e-marzo-+15%-spesa-soggiorni-in-villa

Roma, 11 dic. (askanews) – Natale e Capodanno? La tendenza 2026 è passarli in villa! I dati del Ministero del Turismo, infatti, hanno registrato un tasso di saturazione delle strutture ricettive del 46,7% già nel mese di novembre 2025, a testimonianza di una crescente destagionalizzazione delle esperienze di viaggio in Italia. Un trend, questo, confermato anche dai dati dall’Osservatorio Invernale Emma Villas, secondo il quale sempre più ospiti prolungano le proprie vacanze scegliendo la villa anche nei mesi più freddi dell’anno, dalle festività di Natale e Capodanno fino all’Epifania e oltre, trasformando le dimore di pregio in rifugi esclusivi.

L’esperienza in villa – si legge in un comunicato – continua, infatti, a essere premiata: per il periodo novembre 2025 – marzo 2026, la spesa media a prenotazione è di 4.941. Un risultato che testimonia la volontà di investire in esperienze di alto livello, e che segna un +15% rispetto ai 4.159 spesi – in media – nello stesso periodo nel 2024. A crescere, però, è anche la permanenza media, che si attesta a 5,17 notti, in leggero ma significativo aumento (+3%) rispetto al 2024.

In particolare, i dati per il cuore delle festività – dal 20 dicembre 2025 al 10 gennaio 2026 – evidenziano come le dimore di pregio diventano la cornice ideale per le celebrazioni in famiglia o tra amici delle festività più sentite dell’anno per gli italiani, tanto che il 76% delle prenotazioni proviene da nostri connazionali (+4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno). La restante quota straniera, ossia il 24% del totale ospiti di questo periodo, è guidata con decisione dagli americani (8%) che dimostrano un apprezzamento sempre maggiore per l’eleganza discreta della stagione fredda italiana.

L’inverno, infatti, è anche un periodo ideale – prosegue la nota – per organizzare una “family reunion”, che in villa si conferma tra le scelte preferite dagli italiani per vivere le festività in modo intimo, confortevole e memorabile. Ma quali sono le destinazioni più richieste? La Toscana si conferma la regione più scelta per le vacanze invernali in villa (52% delle prenotazioni), seguita da Umbria (28%), Marche (5%) e Piemonte (5%).

“I dati ci mostrano chiaramente che sempre più persone cercano fughe autentiche anche in autunno e in inverno: la voglia di vacanza ormai abbraccia l’intero calendario e non si limita più ai mesi estivi. Questo trend si riflette anche nel settore delle ville e dimore di pregio, dove registriamo un consolidamento costante della vacanza ‘off season’. Le festività sono il momento in cui questo fenomeno emerge con maggiore evidenza: le nostre ville diventano il luogo ideale per riunirsi in famiglia o con gruppi di amici, con soggiorni medi di cinque giorni e una spesa intorno ai 5.000 euro. A guidare questa scelta è l’apprezzamento per dimore dotate di comfort premium – spa, palestra, sala biliardo – perfette per accogliere gruppi anche numerosi. Abbiamo inoltre ampliato l’offerta per rendere il soggiorno ancora più unico: dalla possibilità di prenotare chef in villa capaci di valorizzare le eccellenze enogastronomiche del territorio, fino alla novità del cenone di San Silvestro direttamente in villa. È un servizio che sta riscuotendo grande interesse e che testimonia il nostro impegno nel garantire un’ospitalità di alto livello in tutte le stagioni. Continueremo a investire in servizi premium per trasformare la villa nel rifugio ideale in ogni momento dell’anno, un luogo iconico dove vivere esperienze esclusive e indimenticabili all’insegna del relax, della privacy e del benessere”, ha dichiarato Giammarco Bisogno, Fondatore e CEO di Emma Villas.