Osservatorio Nazionale per la Tutela del Mare: NatPower nuovo partner

L’annuncio in occasione della Giornata Mondiale della Terra

Milano, 22 apr. (askanews) – NatPower, società indipendente attiva nello sviluppo di infrastrutture energetiche sostenibili in tutto il mondo, entra nel Partnership Program dell’Osservatorio Nazionale per la Tutela del Mare. L’annuncio arriva in occasione della Giornata della Terra, istituita nel 1970 dalle Nazioni Unite.

NatPower, infatti, nell’ottica di perseguire obiettivi di sostenibilità ambientale, ha deciso di supportare le attività di ONTM e contribuire attivamente alla realizzazione di progetti che prevedano la valorizzazione dell’ecosistema ambientale e, in particolare, marino, attraverso azioni concrete in campo Green Defence, Blue Economy e, più genericamente, innovativo, tali da garantire la tutela della biodiversità e uno sviluppo sostenibile della società.

“Siamo felici che una realtà quale è NatPower, attiva in tutto il mondo esportando l’eccellenza italiana, abbia deciso di abbracciare il nostro progetto, apportando competenza ed esperienza nella promozione di dinamiche virtuose in ambito ambientale, con la progettazione e realizzazione – tra i tanti – di impianti di produzione da energie rinnovabili rispettosi dell’ecosistema in cui insistono. Siamo pronti a collaborare insieme per lanciare iniziative che siano in grado di coinvolgere anche le nuove generazioni, utilizzando il linguaggio dell’innovazione e della tecnologia per avvicinarli alle tematiche ambientali che oggi ci obbligano a nuove riflessioni e consapevolezze”, commenta Roberto Minerdo, Presidente ONTM.

Grande soddisfazione viene espressa dal CEO di NatPower Fabrizio Zag che sottolinea: “Siamo lieti di sostenere ONTM in occasione dell’Earth Day, il più famoso evento mondiale sulla tutela dell’ambiente e della terra, siamo infatti convinti che preservare la biodiversità sia essenziale per il futuro e l’abbondanza delle risorse naturali. Ogni azione concreta ha un impatto positivo e può fare la differenza in tema di sostenibilità”.

“Ciò che ha avvicinato ONTM a NatPower è la chiara e concreta attenzione di questa società agli obiettivi di sostenibilità ambientale che ha voluto prefissarsi nell’ambito delle proprie attività – aggiunge Federico Ottavio Pescetto,Segretario Generale e Vicepresidente Esecutivo ONTM -. Al riguardo, nell’Osservatorio non ci stancheremo mai di sottolineare come debba essere ritenuta condizione necessaria per ogni attività di tutela dell’ambiente la capacità di portare a sintesi quest’ultima con le necessità produttive e di sviluppo economico: ebbene, NatPower rappresenta al meglio questa consapevolezza, perseguendo i propri obiettivi aziendali in maniera sostenibile, con una vision di lungo periodo, a tutela delle generazioni future”.

continua a leggere sul sito di riferimento