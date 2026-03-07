sabato, 7 Marzo , 26

F1 Gp Australia, la griglia di partenza

(Adnkronos) - La griglia di partenza del Gp...

Ora legale 2026 è già arrivata, lancette avanti negli Usa

(Adnkronos) - E' già il momento di spostare...

Ucraina, missili e droni sulle città: 5 morti a Kharkiv

(Adnkronos) - Missili balistici e droni russi hanno...

F1 Gp Australia, Russell in pole e prima fila Mercedes: Leclerc quarto con Ferrari

(Adnkronos) - George Russell con la Mercedes conquista...
HomeAttualitàOssessione di Samurai Jay in vetta alla classifica FIMI
ossessione-di-samurai-jay-in-vetta-alla-classifica-fimi
Ossessione di Samurai Jay in vetta alla classifica FIMI
Attualità

Ossessione di Samurai Jay in vetta alla classifica FIMI

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

Milano, 7 mar. (askanews) – Ossessione, il brano con cui Samurai Jay, cantautore e musicista, ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo, conquista la vetta della classifica settimanale Top of The Music FIMI/NIQ, raggiungendo il primo posto e segnando un nuovo traguardo.

Samurai Jay continua a dominare le classifiche e gli streaming, confermando Ossessione come il brano più ascoltato in Italia e il più streammato tra quelli presentati al Festival. Il singolo è stabile al primo posto della Top 50 Italia e nella Top 200 Global di Spotify (#164 – posizione più alta raggiunta), superando 1,5 milioni di stream giornalieri e oltre 13 milioni di stream complessivi, su tutte le piattaforme. Un risultato che vede Samurai Jay diventare il primo artista della kermesse a oltrepassare i 10 milioni di ascolti con il proprio brano. Il successo si riflette anche sulle altre piattaforme: Ossessione è al primo posto della Apple Top 100: Italy, della Top Songs Amazon Music e della Top 200 Shazam Italia, oltre alla 91esima posizione nella Top 200 Global Shazam. Inoltre il videoclip ufficiale del brano è in tendenza su YouTube alla #4 posizione con oltre 2,6 milioni di visualizzazioni.

Il successo di Ossessione si riflette anche sui social: su TikTok il suono del brano è diventato virale superando i 40 mila di video creati dagli utenti, numeri che confermano Samurai Jay come uno degli artisti più influenti del momento anche sui social media.

Ossessione, scritta e composta da Samurai Jay, Luca Stocco e Vittorio Coppola, co-scritta da Salvatore Sellitti e prodotta da Vito Salamanca e Katoo esaspera il concetto di motivazione con cui portiamo avanti le passioni che abbiamo. Il tema centrale del brano è il rapporto con la musica, vissuta da Samurai Jay come un’ossessione positiva che è al centro della sua vita come cantautore e musicista. Il videoclip – per la regia di Fabrizio Conte, prodotto da Borotalco.tv e scritto da Federico Cirillo e Fabrizio Conte – è stato realizzato con la partecipazione di Belén Rodríguez e con gli ospiti speciali Brunori Sas, 22simba, Joshua, Naiara, Rkomi, Sayf e Young Hash. Il videoclip trae ispirazione dall’immaginario del film Dal tramonto all’alba di Robert Rodriguez per costruire uno spazio narrativo sospeso, un luogo in cui attrazione e pericolo convivono e in cui la percezione del protagonista si distacca progressivamente dalla realtà circostante.

Samurai Jay, che si è esibito per la prima volta al Festival di Sanremo, si è distinto per il suo sound sperimentale e ricco di contaminazioni, che fonde rap e sonorità elettroniche e urban, arricchite da influenze latine, riscontrando grande successo ed entusiasmo da parte del pubblico.

Previous article
Le prime pagine di sabato 7 marzo 2026
Next article
Harry Styles esce con “Kiss All The Time. Disco, Occasionally.”

POST RECENTI

Uncategorized

Harry Styles esce con “Kiss All The Time. Disco, Occasionally.”

Milano, 7 mar. (askanews) – È uscito, venerdì 6 marzo, "Kiss All The Time. Disco, Occasionally.", il nuovo attesissimo quarto album di inediti della superstar...
Attualità

Paralimpiadi, Mattarella e Meloni alla cerimonia di apertura a Verona

Roma, 6 mar. (askanews) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata all’Arena di Verona per partecipare alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi. Alla...
Attualità

Carburanti, governo si muove contro “speculazioni”, Arera su bollette gas

Roma, 6 mar. (askanews) – Mentre è allarme rosso sui mercati globali per i prezzi dell’energia – a New York nel pomeriggio il barile di...
Attualità

Assoenologi: il 13 marzo a Firenze il forum “Vino e Giovani”

Milano, 6 mar. (askanews) – Si terrà venerdì 13 marzo a Firenze il forum di Assoenologi "Vino e Giovani: un incontro tra cultura e responsabilità"....
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.