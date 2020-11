A bordo c’erano quattro ragazzi. La giovane è stata trasportata in ospedale in codice azzurro . La Lega attacca: “Un errore fatale legato alla ciclabile sbagliata». L’associazione Ambientalista fornisce i dati sui sinistri: “La capitale prima in Italia» Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Ostia, auto si ribalta sul lungomare, 21enne ferita. Legambiente: “Roma ha il primato per incidenti stradali» proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento